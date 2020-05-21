Холостяк 2020: самые страстные поцелуи 10 сезона

Юбилейный сезон шоу Холостяк приблизился к финалу, уже совсем скоро вся Украина узнает имя девушки, которая очаровала Макса Михайлюка. Однако за множество выпуском, на проекте были разные ситуации, Факты ICTV решили вспомнить самые чувственные и страстные.
Первый поцелуй на проекте у Макса произошел с Дарьей Ульяновой во время их свидания в оранжерее, когда пара обсуждала прошлые отношения. К слову, потом у них было множество горячих моментов на свиданиях.
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Во время четвертого эфира Макс пригласил Кристину на ювелирную фабрику в Таиланде, а после у пары состоялся откровенный разговор, который плавно перешел в купание в бассейне и поцелуй. По приезду в виллу Кристина соврала девушкам и сказала, что поцелуя не было.
Во время шестого выпуска Макс отправился с Даной на индивидуальное свидание, которые они провели в воздухе.
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Пара прыгала с парашютом. После приземление Дана на эмоциях поцеловала Макса, а потом даже сравнила прыжок с интимной близостью.
Восьмой выпуск поразил зрителей откровенностью и эротичностью. А самым горячим свиданием стала встреча Макса и Даны.
Холостяк пригласил девушку на свидание в планетарий, где она прочла ему стихи и страстно поцеловала.
Я б хотіла дозволить нам більше:⠀
Cкрізь і всюди, де можна руками.⠀
Я б натхненно писала би вірші,⠀
Об’єднавшись з тобою тілами.⠀
⠀
Поступово з’являється “хочу”⠀
І бажання всім тілом напитися,⠀
І до ранку в обіймах ночі,⠀
Тремчучи, собою ділитися…
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І все було так особливо… До мурашок. Як на твоєму улюбленому фото мене… ⠀ ⠀ Ти сприймаєш мій ненормальний сміх ⠀ Ти з уважністю ставишся до моєї нестандартної відвертою творчості ⠀ Ти з розумінням поставився до мене колишньої — такої юної, дурненької та невпевненої в собі…⠀ ⠀ Дякую. Просто дякую ⠀ ⠀ #холостяк10 #холостяк #kohayte_sya #еротичнапоезія
Ранее Факты ICTV писали, что в финал шоу Холостяк 10 сезон прошли Даша и Дана. В 11 выпуске Холостяк за розу также боролась Вика. Первой розу получила Даша, а вот Дану холостяк вызвал на индивидуальную беседу.