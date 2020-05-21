Счет пошел на миллионы: продюсер Джамалы рассказал об убытках из-за карантина

Убытки Enjoy! Media из-за карантина в Украине составляют несколько миллионов.

Об этом Фактам ICTV рассказал CEO Enjoy! Media Игорь Тарнопольский, который занимается продюсированием JAMALA, LAUD, ANAMUN.

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— Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то убытки составили в районе 2,5-3 млн грн. Но уверен, что это начало новой эры, и мы не вернемся к прежней бизнес-модели, поэтому сравнения будут не совсем корректными, — рассказал Игорь Тарнопольский.

Ранее Факты ICTV рассказывали, какие убытки несут представители шоу-бизнеса, а так же, как изменится творческая индустрия из-за карантина.