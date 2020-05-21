Рок-н-ролл не обманешь: как карантин изменил украинский шоу-бизнес

Украинский шоу-бизнес сразу ощутил на себе карантинные ограничения, ведь одним из первых требований властей был запрет на массовые мероприятия, в частности концерты, фестивали и т. д. А это львиная доля работы для артистов, поэтому и заработки резко упали. Стоит отметить, что на сцене мы видим артиста или группу, но за их спинами стоят целые команды профессионалов.

Как карантин изменил творческую индустрию и почему, как раньше, уже не будет — читайте в материале Фактов ICTV.

Какие убытки понесет украинский шоу-бизнес из-за карантина

— Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то убытки составили в районе 2,5-3 млн грн. Но уверен, что это начало новой эры, и мы не вернемся к прежней бизнес-модели, поэтому сравнения будут не совсем корректными, — рассказал Фактам ICTV продюсер JAMALA, LAUD, ANAMUN, CEO Enjoy! Media Игорь Тарнопольский.

Лидер популярной рок-группы Друга ріка Валерий Харчишин отметил, что пока трудно посчитать убытки, так как творческая изоляция еще не закончилась.

— Если брать во внимание уже существующие отмены и переносы концертов, а также все невыплаченные роялти, то ущерб можно оценить примерно в 2 млн грн. Кому-то покажется, что это много, кому-то, что мало. Но нужно учитывать, что Друга ріка — это не только те люди, которых вы видите во время концертов на сцене или в клипах на экране телевизоров. В команде нас 15 человек, — рассказал Валерий Харчишин.

Он добавил, что деятельность музыкальной группы сравнима с деятельностью небольшого предприятия в сфере услуг.

— У нас нет других материальных активов или финансовых подушек безопасности, кроме инструментов и имущественных авторских прав на творческий продукт. Поэтому сейчас мы тратим собственные сбережения и выплачиваем какой-то необходимый минимум персоналу, — поделился музыкант.

Однако чтобы артисты могли развиваться, как проекты, им нужны площадки для демонстрации своего творчества, которые также финансово страдают во время карантина.

Генеральный директор Национального комплекса Экспоцентр Украины (ВДНГ) Евгений Мушкин рассказал, что, по прогнозам, в этом году оборот ВДНГ упадет на 40% в сравнении с плановым.

— Это означает, что мы недополучим около 40 млн грн. Это очень болезненно, причем не только потому, что мы были вынуждены сократить зарплаты сотрудникам вдвое. Фактически ВДНГ работает как некоммерческая организация — все, что мы зарабатывали до карантина, направлялось исключительно на восстановительные и ремонтные работы и на закрытие старых долгов, — отметил Мушкин.

По его словам, на время карантина пришлось приостановить проекты по восстановлению освещения, ремонту фонтанов, дорог, инженерных сетей и прочего.

— Но мы не унываем. Кризис пройдет, а ВДНГ — он такой один в мире, уже прошел через огонь, воду и медные трубы. Пройдет и через это, — подчеркнул Евгений Мушкин.

Как украинский шоу-бизнес трансформировался из-за карантина

Продюсер певицы JAMALA Игорь Тарнопольский рассказал, что пришлось перейти на удаленный режим работы.

— В нашей компании работает более 10 человек. Совещания мы проводим в Zoom, не более двух часов каждое. В неделю получается одна планерка (летучка), по операционным вопросам, и одна-две конференции по отдельно взятым темам. Остальное общение перенесено в общие чаты (они были и до карантина). И индивидуально каждый занимается своей работой дома, — отметил Тарнопольский.

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Также он отметил, что команда стала более эффективной. Кроме того, даже получилось записывать песни дистанционно.

За последний год мы, в Enjoy! Media, уже во второй раз попытались внедрить Trello. Надо сказать, что карантин только катализировал этот процесс, и теперь мы это сделали в полном объеме. Считаю, что в некоторых аспектах мы стали в разы эффективнее. Освоили и дистанционную работу в студии, когда там только инженер и певец, а вокальный продюсер в другом месте. Удаленно проходят и худсоветы, PPM и прочее. Это удобно, но требует наработки новых подходов от участников, но и в этом есть своя польза, — рассказывает продюсер.

Также на работе в студии сосредоточилась и группа Друга ріка.

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— Поскольку концертная деятельность полностью остановилась, мы с группой сконцентрировались на доработке нашей студийной акустики, с привлечением симфонических, духовых и народных инструментов. Запись была сделана еще до карантина, но сейчас появилось время довести дело до конца, — отметил лидер группы Друга ріка Валерий Харчишин.

Также он поведал, что остальное свободное время он посвятил работе по разблокировке деятельности авторской организации ОО УААСП (Украинское агентство по авторским и смежным правам), гендиректором которой Валерий является уже полгода.

— Дело в том, что во времена, когда концертов нет вообще, роялти — единственный источник постоянного дохода для музыкантов и авторов во всем мире. Но только не в Украине. В условный карантин создателей музыкального контента в нашей стране окунули еще полгода назад, заблокировав аккредитацию и деятельность самой большой авторской организации в стране, — рассказывает музыкант.

Кроме того, во время введения карантина в Украине также была инициатива вообще освободить пользователей контента (кафе, рестораны, телеканалы, радиостанции и т. д.) от обязательной выплаты всех видов роялти авторам за использование их произведений.

Важно понимать, что обычных слушателей это не касается, ведь речь идет именно о коммерческом использовании творческого контента.

— Ежегодно авторский контент в мире собирает $10 млрд, худший же результат показывают страны третьего мира, Украина в их числе. Уже долгое время украинские авторы просто не могут получить свои деньги, так как чиновники и недобросовестные конкуренты заблокировали деятельность ОО УААСП, — отметил артист.

Урегулировать хотя бы кратковременно этот вопрос может законопроект в поддержку культуры и креативных индустрий №3377.

На ВДНГ ситуация сложнее, ведь чтобы обеспечить его существование, должен работать большой штат сотрудников.

— Принцип был простым: на работу выходят только те сотрудники, которые не могут работать дистанционно (уборщики, озеленители, дежурные электрики, сантехники, охрана и т. д.), и те, что живут рядом. Для нескольких сотрудников, которые обеспечивали работу критической для ВДНГ инженерной инфраструктуры, мы оформили специальные пропуски для проезда в общественном транспорте, — отметил гендиректор Евгений Мушкин.

Также он добавил, что после ослабления карантина работы стало больше, поэтому часть сотрудников уже вынуждена объединяться и ездить на работу на автомобилях.

Еще одной неприятностью для культурной жизни стал запрет на массовые мероприятия, в частности проведение концертов.

По словам Евгения Мушкина, большинство мероприятий просто арендуют мощности Экспоцентра, поэтому их перенос или отмена означают лишь дополнительную бумажную работу. Ведь ВДНГ — организация, предоставляющая комплекс услуг и сервисов.

— Но есть также у нас и собственные мероприятия, организацией которых занимается непосредственно команда ВДНГ. И в этом случае экономические потери сопровождались еще и эмоциональными. Мы были вынуждены попрощаться с частью нашего коллектива — людьми, которые как раз и должны были заниматься этими проектами, так как в текущей ситуации просто не смогли обеспечить им зарплату, — отметил Мушкин.

Валерий Харчишин отметил, что некоторые концерты пришлось переносить по три-четыре раза, однако не все дожили до третьего раза.

— Сложно, прежде всего психологически, но и технически также невероятно тяжело. Перенос даты концерта или фестиваля влияет на огромную группу людей, задействованных в их организации, продакшене и промо. Я уже не говорю о неудобствах, которые испытывают сотни или тысячи потенциальных слушателей, — рассказывает музыкант.

А вот CEO Enjoy! Media Игорь Тарнопольский отметил, что пришлось перенести концерты всех артистов, но получилось это сделать спокойно.

— Мы сделали это спокойно, по договоренностям с промоутерами, билетными операторами и площадками. Нормальный был процесс, все произошло в первые дни карантина, — отметил Тарнопольский.

К слову, подопечная продюсера певица Джамала — одна из первых украинских артистов, которая порадовала своих поклонников онлайн-концертами во время карантина.

Карантин уйдет, а что останется

На ВДНГ в ближайшие выходные на кассах будет реализована новая технология покупки входного билета на локации — без непосредственного взаимодействия с кассиром.

— Клиенту теперь достаточно только смартфона: на кассовом домике будет нанесен крупный QR-код, на который нужно навести камеру своего смартфона для оплаты банковской картой онлайн. Тут же на экране отобразится уникальный штрих-код для входа. Это не просто бесконтактная оплата. Такой способ гарантирует возможность покупки входного билета на безопасной дистанции. Мы точно продолжим работать с этой технологией на постоянной основе, так как это еще и скорость обслуживания, — рассказывает Евгений Мушкин.

Лидер группы Друга ріка Валерий Харчишин отметил, что музыка в режиме онлайн никогда не заменит живого концерта.

— Никакой онлайн-концерт не заменит живого выступления. Рок-н-ролл не обманешь, он — какой есть, не мы его придумали, не нам его и хоронить в шестидюймовых экранах.

Ранее украинская певица и победительница 61-го песенного конкурса Евровидение Джамала рассказала о том, как проходит ее карантин и соблюдает ли она самоизоляцию.

Евгения Шапоренко