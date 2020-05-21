Венсан Кассель попал в аварию, актера госпитализировали

Венсан Кассель попал в больницу после аварии на юго-западе Франции.

53-летний актер упал со скутера и получил легкие травмы лица, сообщают французские СМИ.

Касселю на месте происшествия пришли на помощь пожарные.

В четверг актер сообщил миллионам своих поклонников о своем состоянии через социальные сети.

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— Я жив, спасибо!, – написал Кассель в Instagram.

Напомним, британский рэпер Bugzy Malone получил серьезные травмы после аварии на своем квадроцикле.