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Вся в белом: Ким Кардашьян снялась в соблазнительной фотосессии

Звезда известного американского реалити Keeping Up With The Kardashians Ким Кардашьян Вест опубликовала снимки со своей новой фотосессии.

На фото Ким позирует в белом комплекте из объемной накидки в виде ковбойских штанов под бикини и легкого бра на завязках.

В своем посте Вест не указала марки одежды или косметики, поэтому, вероятно, это была обычная фотосессия на карантине.

Читайте: Пышные цветы и попугай: Ким Кардашян устроила топлес-фотосессию на карантине

 

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All dressed up with nowhere to go

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Снимки Ким Кардашьян подписала строкой из песни Ланы Дель Рей Carmen.

К слову, Лана была единственной приглашенной певицей на свадьбу Ким с известным рэпером Канье Уэстом, которая состоялась в 2014 году.

В соцсетях и своем реалити Ким неоднократно делилась, что карантин заставляет ее чувствовать себя очень грустно и подавленно.

Недавно Факты ICTV рассказывали о разводе Мери-Кейт Олсен с Оливье Саркози. Пара пробыла вместе более 5 лет.

Фото: kimkardashian

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