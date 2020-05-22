Кардашьян в крошечном бикини показала “карантинный фитнес” в домашней тренажерке

Ким Кардашьян не пропускает свои занятия фитнесом, несмотря на ограничения из-за карантина в Лос-Анджелесе.

Звезда похвасталась своим телом, которое находится в прекрасной форме.

Чтобы ничего не мешало рассмотреть ее идеальную фигуру, Кардашьян надела миниатюрное бикини с леопардовым принтом.

Читайте: Бикини и солнцезащитный крем: Кайли Дженнер поделилась откровенным видео

— Карантинная тренировка, — подписала 39-летняя звезда снимки с собой, на которых можно увидеть также ее роскошный домашний тренажерный зал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 22 Май 2020 в 8:26 PDT

Напомним, ранее Кардашян позировала в белом бикини и в ковбойских штанах.

Фото: kimkardashian