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Кардашьян в крошечном бикини показала “карантинный фитнес” в домашней тренажерке

Ким Кардашьян не пропускает свои занятия фитнесом, несмотря на ограничения из-за карантина в Лос-Анджелесе.

Звезда похвасталась своим телом, которое находится в прекрасной форме.

Чтобы ничего не мешало рассмотреть ее идеальную фигуру, Кардашьян надела миниатюрное бикини с леопардовым принтом.

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— Карантинная тренировка, — подписала 39-летняя звезда снимки с собой, на которых можно увидеть также ее роскошный домашний тренажерный зал.

 

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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Напомним, ранее Кардашян позировала в белом бикини и в ковбойских штанах.

Фото: kimkardashian

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