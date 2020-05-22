Холостяк 10 сезон: кто победил в финале

Макс Михайлюк сделал свой выбор — в финале проекта Холостяк выбрал Дашу Ульянову. Макс подарил девушке кольцо и признался в чувствах.

Перед ответственным решением Макс провел два свидания с Дашей и Даной в Барселоне.

Свидание с Дашей началось с экстрима. Пара вместе погрузилась в аквариум с акулами. Во многом это было весьма символично, ведь Макс Михайлюк в который раз решил сделать что-то впервые вместе с Дашей.

Кроме того, так сложилось, что вся история их любви на проекте была полна новых свершений.

Но не обошлось и без волнующих моментов. Особенно Макс и Даша пощекотали нервы зрителям, когда между ними возникла ссора. Все потому, что Макс рассказал девушке о своих опасениях. Ему казалось, что Даша не испытывает к нему настоящих чувств.











Кого выбрал Макс Михайлюк в финале Холостяка / 3 фотографии

Читайте: Что известно о победительнице Холостяка Даше Ульяновой

Свидание Макса и Даны прошло на винодельне. Вместе они разрисовали несколько бокалов для вина.

Конечно, свидание не обошлось без эротической поэзии девушки, которая со временем стала еще более откровенной, но все равно не смогла покорить сердце холостяка.

Напомним, 10 сезон проекта Холостяк стартовал 6 марта. Из эфира в эфир шла ожесточенная борьба за сердце главного героя — пилота Макса Михайлюка.

Мы следили за тем, как развивались отношения Макса и Даши на проекте Холостяк.

Фото: СТБ