Финал Холостяк 10 состоится уже сегодня, 22 мая, в 19.00 в эфире телеканала СТБ.

За сердце холостяка будут соревноваться две участницы — Даша Ульянова и Дана Оханская.

Максиму прийдеться выбирать между двумя совершенно разными участниками.

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Обе девушки уверены, что именно она лучше подходит на роль будущей невесты, и больше всего хотят выиграть проект.

Кого выберет холостяк в финале шоу, узнаем уже совсем скоро.

Напомним, финал шоу Холостяк пройдет в Барселоне, где Макс сможет провести наедине с Дашей 24 часа, однако на финальном свидании он оставит ее одну.