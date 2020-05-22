Несколько дней назад холостяк Никита Добрынин женился на победительнице девятого сезона шоу Даше Квитковой.

Из 25 стран, в которых выходит проект, свадьбы холостяка с избранницей с шоу была только в Америке и Австралии.

Украина стала третьей страной, где пара смогла не только сохранить отношения, но и жениться.

Подробности личной жизни украинской пары, об их планах на будущее и сексе на Холостяке, читайте в материале Фактов ICTV.

После окончания проекта пара продолжила встречаться, однако им еще полгода пришлось скрывать свои отношения от посторонних глаз.

— Три месяца продолжались съемки проекта и еще три он выходил в эфир, — вспоминает Даша.

Пара рассказала, что труднее всего было не иметь возможность спокойно гулять вместе, ходить в людные места, поэтому гулять приходилось поздно вечером или ночью.

— И вот, наконец, мы можем нормально общаться, а не сидеть дома или отдельно ездить, — добавил Холостяк.

Официально пара расписалась 20 мая, однако само празднование перенесли на 12 августа.

Будут ли кого-то приглашать на свадьбу из проекта Холостяк

— Я очень хорошо общаюсь со съемочной командой, с девушками, которые делали нам макияж, прическу, подбирали стиль, поэтому, конечно, мы их пригласили. Также мы пригласили директора студии проекта Холостяк Анну Калину.

По поводу девушек из проекта — решили пригласить Наталью, которая жила с Дашей в одной комнате.

— Нашлись девушки из проекта, которые поздравили нас видеообращениями сразу, как узнали о росписи, — добавил Никита.

Вопрос, который интересует многих фанатов проекта — был ли секс на Холостяке?

— Секс на проекте есть, но все только по желанию обеих сторон. Если у вас действительно возникают сильные чувства и вы понимаете, что хотите, то, конечно, подобному есть место на проекте, — рассказал Добрынин.

Однако, по словам Даши, это не происходит перед камерами.

— Некоторые из девчонок рассказывали о поцелуях, по некоторым сразу было видно — аж глаза светятся. Лично я не рассказывала, — добавила Даша.

Как пара попала на проект

Даша рассказала, что попала на проект на спор — “на слабо”. Мол, если бы она пошла на шоу, у нее бы там все сложилось.

— Мне хотелось поверить в сказку, которую создает Холостяк.

А вот Никита не проходил никаких кастингов, ведь его самого пригласили.

— Мы начали долгие переговоры об условиях, ведь нужно было отказаться от некоторых проектов ради съемок. Я сразу сказал, что буду решать все сам: кто мне нравится, а кто нет. Хотя я даже не знал, кому дарят розу: той, что покидает проект или остается.

Возможно ли построить доверительные отношения под прицелом камер

Пара вспоминает, что съемки первой вечеринки длились около 35 часов. После этого ты уже перестаешь обращать внимание на камеры.

— Когда тебе действительно интересно с человеком, ты забываешь о том, что за камерами стоят еще 15 человек, — вспоминает Даша.

Наблюдает ли пара за новым сезоном Холостяк

— Так сложилось, что я знала его (Макса, — Ред.) выбор, но я не знала, сложились ли у них отношения дальше. Не было такого, что я болела за кого-то из девушек, я просто хотела, чтобы у Максима все сложилось с той девушкой, которую он выбрать, — рассказывает Даша.

К слову, сегодня пройдет финал проекта Холостяк 10. Что ждать в последнем выпуске и кого в итоге выберет Макс, смотрите на сайте Факты ICTV.