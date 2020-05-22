Макс Михайлюк наконец сделал свой выбор — победительницей 10 сезона шоу Холостяк стала Даша Ульянова. Лучшие фото Даши в Instagram собрали Факты ICTV.

23-летняя Даша с детства занималась художественной гимнастикой. Сейчас девушка преподает стретчингу в студии элегантного спорта.

У Даши отличная фигура и она не упускает возможности показать подписчикам спортивное тело и длинные ноги.

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Кстати, отличной фигурой девушка могла похвастаться не всегда.

После первого курса в университете Даша набрала 10 кг и когда увидела на весах отметку в 67 кг, принялась приводить себя в форму.

Отказ от сладкого, мучного и жареного, а также возвращение к тренировкам дали результат.

В своем Instagram победительница шоу Холостяк показывает растяжку, делится фотографиями с отдыха и закулисными кадрами Холостяка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa) 28 Июн 2019 в 6:05 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa) 30 Июн 2019 в 12:31 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa) 16 Июл 2019 в 9:42 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa) 4 Апр 2020 в 7:55 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa) 7 Апр 2020 в 9:22 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa) 3 Апр 2020 в 1:16 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa) 17 Апр 2020 в 1:50 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa) 6 Май 2020 в 10:34 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa) 1 Май 2020 в 9:55 PDT

Мы также писали, как развивались отношения Даши и Макса на проекте. Именно Даша была первой девушкой, у которой случился поцелуй с Холостяком.

Макс дважды щекотал девушке нервы и “провожал домой” с церемонии роз, но каждый раз оказывалось, что это была попытка преподнести цветок по-особенному.

Удалось ли Даше и Максу сохранить отношения после проекта, узнаем уже в следующую пятницу, 29 мая, в пост-шоу Холостяк.