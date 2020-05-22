PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка

У Ирины Билык умерла мама

У известной украинской певицы Ирины Билык умерла мать.

Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram.

Билык опубликовала фотографию матери с букетом цветов и написала, что в ближайшее время как раз собиралась записать песню о маме.

Читайте: Умер экс-нардеп Анатолий Матвиенко

Первым соболезнования выразил продюсер певицы Сергей Перман. В своем Facebook он написал, что Анна Яковлевна была замечательным человеком и просто прекрасной женщиной.

Мать Ирины Билык работала инженером на авиазаводе, а позже была шеф-поваром на одном из украинских телеканалов.

В октябре 2019 Ирина Билык похоронила своего отца.

Напомним, в апреле певица праздновала свое 50-летие. Факты ICTV публиковали пять самых известных хитов Ирины Билык.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка