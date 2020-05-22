У известной украинской певицы Ирины Билык умерла мать.
Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram.
Билык опубликовала фотографию матери с букетом цветов и написала, что в ближайшее время как раз собиралась записать песню о маме.
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Мистика меня преследует всю жизнь! Только собиралась записать прекрасную песню о Маме …. и целое утро думала о том, как это будет красиво, и как моей Маме будет приятно ее услышать, но жизнь распорядилась по своему… моя Мамочка услышит эту песню уже на небесах Прощай, любимая Мамочка
Первым соболезнования выразил продюсер певицы Сергей Перман. В своем Facebook он написал, что Анна Яковлевна была замечательным человеком и просто прекрасной женщиной.
Мать Ирины Билык работала инженером на авиазаводе, а позже была шеф-поваром на одном из украинских телеканалов.
В октябре 2019 Ирина Билык похоронила своего отца.
Напомним, в апреле певица праздновала свое 50-летие. Факты ICTV публиковали пять самых известных хитов Ирины Билык.