У известной украинской певицы Ирины Билык умерла мать.

Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram.

Билык опубликовала фотографию матери с букетом цветов и написала, что в ближайшее время как раз собиралась записать песню о маме.

Читайте: Умер экс-нардеп Анатолий Матвиенко

Первым соболезнования выразил продюсер певицы Сергей Перман. В своем Facebook он написал, что Анна Яковлевна была замечательным человеком и просто прекрасной женщиной.

Мать Ирины Билык работала инженером на авиазаводе, а позже была шеф-поваром на одном из украинских телеканалов.

В октябре 2019 Ирина Билык похоронила своего отца.

Напомним, в апреле певица праздновала свое 50-летие. Факты ICTV публиковали пять самых известных хитов Ирины Билык.