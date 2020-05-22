Холостяк 10 сезон: как развивались отношения Макса и Даши

Даша Ульянова стала избранницей Холостяка. В финале 10 сезона Макс Михайлюк вручил девушке заветное кольцо и признался в чувствах.

Даше 23 года, она из Кривого Рога. Будучи мастером спорта по художественной гимнастике, девушка преподает стретчинг. Идеалом мужчины Даша видит высокого харизматичного брюнета, главными качествами которого будут ум, доброта и щедрость.

Изначально у Макса и Даши на проекте завязалась особенная история. Уже после первого индивидуального свидания пары стало понятно, что Даша — потенциальная победительница Холостяка 10 сезона.

Пара встретилась на катке. Поскольку ни Макс, ни Даша не умели кататься, ребята больше разговаривали и пытались удержать равновесие.

Вторая часть свидания была более романтичной. Макс подарил Даше платье и пригласил на ужин в оранжерею. Свидание завершилось первым поцелуем на проекте.

На проекте Максим дважды не вручал Даше розу на церемонии. Однако спустя несколько минут становилось понятно, что это попытка вручить цветок по-особенному.

К примеру, во время церемонии в 6 выпуске Макс предложил провести Дашу. Как оказалось, не домой, а к бассейну. Другие участницы застали пару за горячими поцелуями. В итоге Даша осталась с розой, а конкурентки — в слезах.

В 8 эпизоде история повторилась. В этот раз пара таки попрощалась, а когда Даша села в авто, нашла билеты в Египет.

Но девушка не просто улетела на свидание в Шарм отдельно от остальных участниц. Ради Даши Макс изменил правила проекта и позволил ей целую неделю пожить одной, чтобы отдохнуть от соперниц.

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Знакомство Холостяка с родителями Даши прошло на приятной ноте. Макс убедился в том, что их ценности и взгляды на семейную жизнь во многом совпадают.

— Мне очень понравилась семья Даши. Их аура, позитив, который они несут, это очень важно, — отметил он.

Индивидуальное свидание в Одессе стало одним из самых романтичных для пары. Даша оказалась на стадионе с закрытыми глазами и услышала там голос Макса. Холостяк пообещал познакомить девушку с самым целеустремленным и сильным духом человеком, который часто сомневается в себе.

Каково же было удивление Даши, когда после этих слов она увидела на огромном экране свое изображение!

Родители Холостяка приняли Дашу добродушно. Они с уважением отнеслись к ее спортивным достижениям и отметили искренность и честность девушки в общении с ними.

Это был красивый финал! Надеемся, что отношения Даши и Макса после шоу развиваются с новой силой. Тем более, Холостяк прошлого сезона Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова доказали всем, что найти любовь на проекте реально. Пара не только сохранила отношения после шоу, но и официально стала семьей. Первые фото со свадьбы Добрынина и Квитковой вы могли видеть у нас на сайте.

Как сложились отношения Макса и Даши после проекта Холостяк, узнаем уже 29 мая в пост-шоу.

Фото, видео: СТБ