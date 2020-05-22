22 мая 2020 года состоится долгожданный финал шоу Холостяк.
А пока Максим Михайлюк не выбрал свою единственную, у зрителей есть возможность пересмотреть все серии Холостяка и вспомнить лучшие моменты 10 сезона.
Факты ICTV решили опубликовать все серии 10 сезона Холостяка.
Читайте: Кто попал в финал шоу Холостяк
Холостяк 10 сезон — 1 выпуск
Холостяк 10 сезон — 2 выпуск
Холостяк 10 сезон — 3 выпуск
Холостяк 10 сезон — 4 выпуск
Холостяк 10 сезон — 5 выпуск
Холостяк 10 сезон — 6 выпуск
Холостяк 10 сезон — 7 выпуск
Холостяк 10 сезон — 8 выпуск
Холостяк 10 сезон — 9 выпуск
Холостяк 10 сезон — 10 выпуск
Холостяк 10 сезон — 11 выпуск
Напомним, ранее мы писали, чем запомнится 11 выпуск 10 сезона Холостяка.
Источник: Холостяк