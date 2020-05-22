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Факты / Шоу-бизнес / ТВ

За шаг до финала — все выпуски 10 сезона Холостяка

22 мая 2020 года состоится долгожданный финал шоу Холостяк.

А пока Максим Михайлюк не выбрал свою единственную, у зрителей есть возможность пересмотреть все серии Холостяка и вспомнить лучшие моменты 10 сезона.

Факты ICTV решили опубликовать все серии 10 сезона Холостяка.

Читайте: Кто попал в финал шоу Холостяк

Холостяк 10 сезон — 1 выпуск

Холостяк 10 сезон — 2 выпуск

Холостяк 10 сезон — 3 выпуск

Холостяк 10 сезон — 4 выпуск

Холостяк 10 сезон — 5 выпуск

Холостяк 10 сезон — 6 выпуск

Холостяк 10 сезон — 7 выпуск

Холостяк 10 сезон — 8 выпуск

Холостяк 10 сезон — 9 выпуск

Холостяк 10 сезон — 10 выпуск

Холостяк 10 сезон — 11 выпуск

Напомним, ранее мы писали, чем запомнится 11 выпуск 10 сезона Холостяка.

Источник: Холостяк

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