Концерты в Украине в 2020 году могут разрешить, но обсуждение этого вопроса начнется не раньше 22 июня.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Глава ведомства отвечал на вопрос в контексте того, состоится ли концерт американского артиста Ленни Кравица, который был запланирован на 13 июня в столичном Дворце спорта.

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Степанов отметил, что до 22 июня проведение любых массовых мероприятий под запретом.

-Исходя из нашего постановления по карантину на территории страны, который продлен до 22 июня, проведение вообще массовых мероприятий не предусмотрено на тех этапах, которые у нас есть сегодня, или том этапе, который у нас будет с 1 июня или после 10 июня. Мы можем об этом говорить ближе к 22 июня — как, каким образом можно разрешить крупные мероприятия, в какие сроки и при каких условиях, — заявил министр.

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине по состоянию на 25 мая резко упал суточный показатель инфицированных – 259 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зафиксировали 21 245 случаев Сovid-19. 623 – летальных исходов, 7 234 человека вылечились.