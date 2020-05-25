Меган Маркл и принц Гарри причастны к краже $53 млн.
С таким заявлением выступил один из участников Тайного совета Норман Бейкер.
Эти средства супружеская пара герцогов Сассекских забрала у британских налогоплательщиков перед переездом в Лос-Анджелес.
Читайте: Арчи 1 год! Как сын Меган Маркл и принца Гарри отпразднует день рождения
По его словам, с момента свадьбы, то есть с мая 2018 года, британцы отдали Меган и Гарри около £44 млн.
Одна только свадьба пары стоила $41 млн, тогда как свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон обошлась всего в $24 млн.
— За ремонт апартаментов в Кенсингтонском дворце британцы заплатили $1,7 млн, однако результат не устроил Гарри и Меган, и они взяли еще $2,9 млн на ремонт Фрогмор-хаус, — говорится в сообщении.
По информации Бейкера, на протяжении своего пребывания в Лондоне Меган Маркл приобрела большую коллекцию украшений общей стоимостью $700 тыс.
— Такого расточительства не позволяла себе даже принцесса Диана, — подчеркнул Бейкер.
Напомним, 31 марта Меган Маркл и принц Гарри прекратили выполнять обязанности членов королевской семьи.
Источник: Page Six