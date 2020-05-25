Меган Маркл и принц Гарри причастны к краже $53 млн.

С таким заявлением выступил один из участников Тайного совета Норман Бейкер.

Эти средства супружеская пара герцогов Сассекских забрала у британских налогоплательщиков перед переездом в Лос-Анджелес.

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По его словам, с момента свадьбы, то есть с мая 2018 года, британцы отдали Меган и Гарри около £44 млн.

Одна только свадьба пары стоила $41 млн, тогда как свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон обошлась всего в $24 млн.

— За ремонт апартаментов в Кенсингтонском дворце британцы заплатили $1,7 млн, однако результат не устроил Гарри и Меган, и они взяли еще $2,9 млн на ремонт Фрогмор-хаус, — говорится в сообщении.

По информации Бейкера, на протяжении своего пребывания в Лондоне Меган Маркл приобрела большую коллекцию украшений общей стоимостью $700 тыс.

— Такого расточительства не позволяла себе даже принцесса Диана, — подчеркнул Бейкер.

Напомним, 31 марта Меган Маркл и принц Гарри прекратили выполнять обязанности членов королевской семьи.

Источник: Page Six