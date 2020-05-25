52-летняя Памела Андерсон разочарована фильмом Спасатели Малибу с Дуэйном Джонсоном, где она сыграла эпизодическую роль.

По ее словам, попытка сделать фильм из сериала не всегда удачная.

— Многие фильмы требуют значительного бюджета, легче обходиться меньшими средствами для телевидения. $ 65 млн — хороший бюджет. Мы сделали наше шоу за $500 тыс, — сказала Андерсон.

Также она добавила, что для многих фильмов нужен больший бюджет, чтобы создать качественный продукт.

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К слову, Памела Андерсон снялась в одноименном сериале, который выходил в эфир с 1989 до 1999 года. Это был самый популярный сериал за все время.

Напомним, фотомодель и актриса Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера фильма Звезда родилась Джона Питерса.

Источник: People