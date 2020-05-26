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Факты / Шоу-бизнес / Мода

Карантин на конной ферме: Белла Хадид похвасталась загаром в бикини

Американская супермодель Белла Хадид поделилась снимками с отдыха на собственной конной ферме.

На фото модель продемонстрировала не только идеальную фигуру в бикини, но и красивый загар.

Видео с лошадьми, которые Хадид добавила к своей публикации, оценили тысячи поклонников.

Читайте: Обнаженная Белла Хадид похвасталась работой из дома

 

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Допис, поширений Bella ???? (@bellahadid)

В детстве Белла Хадид занималась конным спортом и даже планировала участвовать в Олимпийских играх 2016 года.

За несколько часов публикация модели собрала почти 900 тыс. лайков.

Недавно самая богатая сестра из семейства Кардашьян Кайли Дженнер показала, как пользоваться солнцезащитным кремом для загара. Откровенный ролик собрал более 24 млн просмотров в Instagram.

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