2020 год в музыке уже успел ознаменоваться рядом крутых хитов, которые надолго засядут в плейлистах меломанов.

Факты ICTV собрали топ-10 лучших хитов 2020 года. Список формировался на прослушиваниях в YouTube, iTunes и Shazam.

Читайте: Рок-н-ролл не обманешь: как карантин изменил украинский шоу-бизнес

Lady Gaga — Stupid Love

Певица Lady Gaga наконец порадовала поклонников новым материалом, в частности клипом на песню Stupid Love. Песня наполнена гипнотическим битом и относит нас к ранним хитам артистки, с которыми она покоряла мир, в частности Just Dance, Boys Boys Boys и Poker Face.

Последний раз Lady Gaga представляла клипы три года назад, входившие в ее крайний альбом Joanne.

Stupid Love — это один из синглов шестого студийного альбома певицы LG6.

Dua Lipa – Physical, Break My Heart

Британская певица Dua Lipa в марте 2020 года показала отличную продуктивность и опубликовала сразу два клипа.

Physical — третий сингл из ее нового альбома Future Nostalgia. Клип стилизован под уроки аэробики из 80-х.

В конце марта артистка представила еще один ролик на песню Break My Heart.

— Спасибо всем, кто сделал это возможным и так усердно работал во время ужасной погоды при -8 градусах, протягивая мне руку несмотря на то, что у меня был самый страшный грипп в моей жизни. Мы сделали то, что надеемся, вам понравится! – прокомментировала выход работы Dua Lipa.

Eminem — Godzilla

Рэпер Eminem выпустил новый студийный альбом Music To Get Murdered By, в котором многие композиции оказались достаточно скандальными.

Хотя больше всего внимания обратил на себя сингл Godzilla, записанный вместе с покойным Juice WRLD. В клипе снялся бывший чемпион мира по боксу Майкс Тайсон.

Финал видео посвящен Juice WRLD, который умер 2 декабря 2019 года от передозировки.

6IX9INE- GOOBA

Американский репер 6IX9INE взорвал сеть своим ярким и ироничным клипом в начале мая. Артист более двух лет провел за решеткой и только сейчас его отпустили под домашний арест, разрешив снимать видео.

Новый сингл он презентовал на свой 24 день рождения. В клипе много моделей танцующих тверк. Однако черный юмор там тоже есть. 6IX9INE в ролике примеряет маску крысы, намекая на свой поступок. Во время расследования он сдал членов своей банды властям. Также в клипе он показал браслет, по которому отслеживают соблюдение им ареста.

Билли Айлиш — No Time To Die

Когда создатели легендарной франшизы о приключениях Джеймса Бонда объявили, что саундтрек к новому фильму напишет Билли Айлиш, то поклонники картины отреагировали скептически.

Однако, когда трек представили, все лишние вопросы просто исчезли.

Композиция называется No Time To Die.

— Записать песню для фильма с такой легендарной серии — это большая честь для меня. Джеймс Бонд — самая крутая франшиза в истории кино. Я до сих пор в шоке, — заявила Билли Айлиш.

По словам певицы, песню она написала вместе с братом.

Doja Cat — Boss B*tch

Сейчас речь пойдет о песне-меме. Изначально трек Boss B*tch стал саундтреком к фильму Хищных птиц. Однако со временем песня покорила Tik Tok, став одной из самых популярных на сервисе.

Arizona Zervas — ROXANNE

Следующий ход с Tik Tok записан молодым американским артистом, а клип вдохновленный ретро-атмосферой.



Джастин Бибер — Yummy

Канадский певец Джастин Бибер спустя несколько лет таки представил сольную композицию. Ею стал сингл Yummy.

В видео 25-летний исполнитель предстал с розовыми волосами во время ужина в ресторане с множеством модных гостей. А в конце видео Джастин снимает с себя одежду и оставаясь в майке устраивает танцы посреди стола с едой. В клипе также появляется кот Бибера, который ходит по столу. Трек посвящен жене Бибера Хейли.

Little Big — Uno

Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno набрал больше 100 млн просмотров на официальном канале песенного конкурса Евровидение 2020 YouTube.

Это самый высокий показатель в 2020 году.

Trevor Daniel — Falling

В случае с Trevor Daniel мы слегка нарушим правила и представим песню, которая вышла в 2018 году в дебютном мини-альбоме артиста. Однако клип был выпущен только в 2020 году. Трек получил огромное признание среди пользователей сети, а многие и до сих пор не знают, кто стоит за его созданием.

К слову, если переслушать все треки из рейтинга, то именно эта композиция будет играть в голове, когда даже спустя лет пять мы будем вспоминать 2020-й.

Топ-10 украинских хитов 2020:

Ранее Факты ICTV собрали самые громкие премьеры песен о карантине.