Шоу Холостяк Жизнь после проекта выйдет на экраны уже в эту пятницу, 29 мая в 19.00.
В анонсе проекта мы видим, что борьба за сердце Макса все еще продолжается и некоторые участники не смирились со своим поражением.
Как после проекта сложилась жизнь каждой из участниц и самого холостяка, смотрите в выпуске. Также мы узнаем насколько крепкими стали отношения Макса и Даши и не разбежались ли они вдруг.
Читайте: Что постит победительница Холостяка в Instagram — горячие фото Даши
Мы также писали, как развивались отношения Даши и Макса на проекте. Именно Даша была первой девушкой, у которой случился поцелуй с Холостяком.