Шоу Холостяк Жизнь после проекта выйдет на экраны уже в эту пятницу, 29 мая в 19.00.

В анонсе проекта мы видим, что борьба за сердце Макса все еще продолжается и некоторые участники не смирились со своим поражением.

Как после проекта сложилась жизнь каждой из участниц и самого холостяка, смотрите в выпуске. Также мы узнаем насколько крепкими стали отношения Макса и Даши и не разбежались ли они вдруг.

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Мы также писали, как развивались отношения Даши и Макса на проекте. Именно Даша была первой девушкой, у которой случился поцелуй с Холостяком.