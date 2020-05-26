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Факты / Шоу-бизнес / ТВ

С кем спал Холостяк и кто писал Максу Михайлюку после проекта

Шоу Холостяк Жизнь после проекта выйдет на экраны уже в эту пятницу, 29 мая в 19.00.

В анонсе проекта мы видим, что борьба за сердце Макса все еще продолжается и некоторые участники не смирились со своим поражением.

Как после проекта сложилась жизнь каждой из участниц и самого холостяка, смотрите в выпуске. Также мы узнаем насколько крепкими стали отношения Макса и Даши и не разбежались ли они вдруг.

Читайте: Что постит победительница Холостяка в Instagram — горячие фото Даши

Мы также писали, как развивались отношения Даши и Макса на проекте. Именно Даша была первой девушкой, у которой случился поцелуй с Холостяком.

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