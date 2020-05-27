Алена Алена и Макс Барских: артисты устроят концерт в поддержку медиков

30 мая состоится онлайн-концерт в поддержку благотворительного музыкального марафона Сміливе серце, посвященного украинским медикам, которые борются с коронавирусом.

В концерте будут участвовать Алена Алена, Макс Барских, Alekseev и Nikita Lomakin.

Трансляцию благотворительного онлайн-концерта будет проводить телеканал М1.

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В рамках проекта Сміливе серце украинские медики рассказали, как проходит борьба с Covid-19.

Иванка Дидык — реаниматолог, работает в Ивано-Франковской центральной городской клинической больнице.

— Подавляющее большинство больных — это врачи, медсестры и санитары. На наших глазах умирают наши молодые коллеги. Но мы постоянно ощущаем поддержку волонтеров и неравнодушных людей и сохраняем боевой дух. Человечество побеждало и не такие болезни.

Роман Фищук — руководитель отдела клинических исследований, работает в Ивано-Франковской центральной городской клинической больнице.

— Во время эпидемии я понял, что не надо ничего откладывать на потом. Оно может не наступить. Мы живем один раз и жизнь иногда может быстро и непредсказуемо закончиться. Если хочешь чего-то — делай.

Дивоняк Ольга — заведующая инфекционным отделением, работает в Тернопольской городской детской коммунальной больницы.

— Хочется напомнить всем, что чаще всего болезнь проходит без симптомов. Поэтому когда вы одеваете маску в людных местах, то защищаете и себя, и других.

Сміливе серце — проект-благодарность врачам, которые жертвуют собой ради того, чтобы спасать других.

Поблагодарить врачей-супергероям можно на странице благотворительного фонда Українська Біржа Благодійності или отправив SMS с любым текстом на номер 88001 (стоимость 1 сообщения — 20 грн).

Все собранные средства будут направлены в фонд Пацієнти України на приобретение средств защиты для медиков.

Напомним, Факты ИСТV рассказывали, почему нужно завершить медреформу в Украине и какие проблемы в медицинском секторе фиксируют эксперты.