Популярная американская певица Билли Айлиш представила свой короткометражный фильм Не моя ответственность, в котором она медленно раздевается и читает монолог.

Видео дебютировало во время мирового турне артистки.

Ролик начинается с вопросов о том, как люди воспринимают ее.

Читайте: Рассказ служанки: Билли Айлиш в новом образе для китайского Vogue

— Хотели бы вы, чтобы я была меньше? Слабее? Мягче? Вы хотите, чтобы я была тихой? Мои плечи провоцируют тебя? Если я ношу большое, если я ношу маленькое — кто решает, что это дает? Что это значит? Моя ценность основана только на вашем восприятии? Или твое мнение обо мне не моя ответственность? – говорит Айлиш.

Ранее Факты ICTV писали, что Билли Айлиш представила песню No Time To Die, которая стала заглавной композицией для нового фильма о приключениях Джеймса Бонда.

Фото: billieeilish