Apple профинансирует съемки нового фильма Мартина Скорсезе

Американская корпорация Apple договорилась о сотрудничестве с известным режиссером Мартином Скорсезе над созданием фильма Убийцы лунного цветка (Killers of the Flower Moon).

Также компания будет курировать работу творческой студии во время съемок.

Отмечается, что официального соглашения еще не заключили, однако это произойдет в ближайшие дни.

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Новый триллер американского режиссера Мартина Скорсезе Убийцы лунного цветка — экранизация книги журналиста Дэвида Гранна, которая рассказывает историю гибели племени Осейдж в 1920-е годы в штате Оклахома, где были найдены большие запасы нефти.

В главных ролях будут сниматься Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро.

Напомним, Факты ICTV публиковали подборку 10 лучших фильмов о Второй мировой войне.

Источник: Variety