Sour Candy – Леди Гага и Blackpink выпустили песню

песняАмериканская певица Леди Гага выпустила новую совместную песню Sour Candy с известной южнокорейской группой Blackpink.

Эта песня входит в новый альбом певицы Chromatica. В этот же альбом будет входить ее совместная песня с Арианой Гранде Stupid Love.

Полностью альбом будет доступен пользователям 29 мая.

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Леди Гага – всемирно известная певица, которая получила премию Оскар за песню в фильме Звезда родилась. Она начинала свою карьеру с выступлений в клубах, после чего начала работать штатным автором в лейбле Streamline Records.

Ее вокальные данные понравились рэперу Эйкону, после чего и подписали контракт на запись альбома.

Группа Blackpink состоит из четырех участниц: Джису, Дженни, Розэ и Лисы. Впервые о группе узнали когда участницы принимали участие в рекламе и снимались в песнях артистов агентства.

Напомним, платформа YouTube 6 июня проведет онлайн-выпускной для школьников и студентов, которые вынуждены оставаться дома из-за пандемии коронавируса. Гостем выпускного станет также и певица Леди Гага.