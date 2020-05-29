Певица Леди Гага презентовала новый шестой альбом Chromatica.
В него вошли 16 треков, в том числе совместные песни с Арианой Гранде, k-pop группой Blackpink и сэром Элтоном Джоном.
Ранее Леди Гага уже выпустила три трека — Stupid Love, Rain on Me с зажигательными танцевальными клипами и Sour Candy.
Сначала выпуск нового альбома Chromatica планировался на 10 апреля 2020 года. Однако релиз пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.
Читайте: Sour Candy — Леди Гага и Blackpink выпустили песню
Леди Гага заявила, что не хочет выпускать альбом в такое непростое время.
Ранее Факты ICTV писали, что собрали топ-10 лучших хитов 2020 года. Список формировался на основе прослушиваний в YouTube, iTunes и Shazam.