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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Главная героиня Крепостной: что известно о холостячке Ксении Мишиной

Ксения Мишина стала главной героиней нового проекта Холостячка. За ее сердце будут бороться мужчины из разных уголков Украины.

Что известно о Ксении Мишиной, читайте в нашем материале.

Ксения Мишина родилась в 1989 году в Севастополе.

В школе Мишина была пацанкой, всегда отстаивала справедливость и заступалась за слабых. Однако в 2007 году девушка получила звание вице-мисс и приз зрительских симпатий на конкурсе Севастопольская красавица.

 

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Вспомнить всё ????Выпуск 2009 ???? @t.o.m.u.s.y.a.k @zubalevichmatvei @artem.alekseev24 @ivan_zaluskiy

Допис, поширений Ксения Мишина (@misha.k.ua)

После окончания школы, переехала в столицу, где закончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

После окончания университета Ксения стала актрисой Киевского академического Молодого театра.

 

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Если ты не подвержен иллюзии — ты не обусловлен . Доброе утро ❤️. Photo by @martin_slide ????

Допис, поширений Ксения Мишина (@misha.k.ua)

Популярность к актрисе прибыла после главной роли в мелодраме Искушение.

В 2019 году Мишина сыграла свою самую известную роль — главную антагонистку Лидию Шефер в телесериале Крепостная.

 

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Вы бы хотели, чтобы Лидушка вернулась? ⠀ #крепостная #лидияшефер

Допис, поширений Ксения Мишина (@misha.k.ua)

Ей было трудно играть персонажа, но благодаря профессионализму она смогла идеально вжиться в роль.

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В студенческие годы Ксения влюбилась в женатого мужчину и забеременела. Однако пара так и не вышла замуж. Актриса воспитывает сына Платона, в чем ей помогают родители.

 

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Наслаждайтесь “P” ⠀ Ибо скоро снова придётся переключиться на “D” ⠀ И будьте здоровы, милые ????

Допис, поширений Ксения Мишина (@misha.k.ua)

В 2019 году Ксения Мишина приняла участие в шоу Танцы со звездами, в котором победила со своим партнером Евгением Котом.

 

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Спасибо, дорогие наши! За ваше доверие и безграничную поддержку!!! Вчера мы получили вашу любовь!!! Да, кубок в руках — это именно ваша любовь) ⠀ Мы вместе прошли этот путь и победили… Я раннее и представить себе не могла, какой масштабной может быть народная любовь и вера… Благодарю ВСЮ команду, которая создает это шоу) Вы не представляете, какое огромное количество людей трудятся над созданием этого праздника красоты! ⠀ @zavaduk — ты сердце и двигатель всего этого величия! ⠀ И конечно же @kot_jenya !! О лучшем партнёре я и мечтать не могла… Ты талант и сила, которые я стремилась постоянно удваивать, и душой которых в опреленный момент стала @ganna_palamarchuk с бесконечной верой в нас!❤️❤️❤️

Допис, поширений Ксения Мишина (@misha.k.ua)

К слову, мы также рассказывали, как прошел финал шоу Танцы со звездами и кто боролся за главный приз.

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