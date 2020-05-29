Ксения Мишина стала главной героиней нового проекта Холостячка. За ее сердце будут бороться мужчины из разных уголков Украины.
Что известно о Ксении Мишиной, читайте в нашем материале.
Ксения Мишина родилась в 1989 году в Севастополе.
В школе Мишина была пацанкой, всегда отстаивала справедливость и заступалась за слабых. Однако в 2007 году девушка получила звание вице-мисс и приз зрительских симпатий на конкурсе Севастопольская красавица.
Переглянути цей допис в Instagram
Вспомнить всё ????Выпуск 2009 ???? @t.o.m.u.s.y.a.k @zubalevichmatvei @artem.alekseev24 @ivan_zaluskiy
После окончания школы, переехала в столицу, где закончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
После окончания университета Ксения стала актрисой Киевского академического Молодого театра.
Переглянути цей допис в Instagram
Если ты не подвержен иллюзии — ты не обусловлен . Доброе утро ❤️. Photo by @martin_slide ????
Популярность к актрисе прибыла после главной роли в мелодраме Искушение.
В 2019 году Мишина сыграла свою самую известную роль — главную антагонистку Лидию Шефер в телесериале Крепостная.
Переглянути цей допис в Instagram
Вы бы хотели, чтобы Лидушка вернулась? ⠀ #крепостная #лидияшефер
Ей было трудно играть персонажа, но благодаря профессионализму она смогла идеально вжиться в роль.
Читайте: Сериал Крепостная покажут еще в трех странах
В студенческие годы Ксения влюбилась в женатого мужчину и забеременела. Однако пара так и не вышла замуж. Актриса воспитывает сына Платона, в чем ей помогают родители.
Переглянути цей допис в Instagram
Наслаждайтесь “P” ⠀ Ибо скоро снова придётся переключиться на “D” ⠀ И будьте здоровы, милые ????
В 2019 году Ксения Мишина приняла участие в шоу Танцы со звездами, в котором победила со своим партнером Евгением Котом.
Переглянути цей допис в Instagram
Спасибо, дорогие наши! За ваше доверие и безграничную поддержку!!! Вчера мы получили вашу любовь!!! Да, кубок в руках — это именно ваша любовь) ⠀ Мы вместе прошли этот путь и победили… Я раннее и представить себе не могла, какой масштабной может быть народная любовь и вера… Благодарю ВСЮ команду, которая создает это шоу) Вы не представляете, какое огромное количество людей трудятся над созданием этого праздника красоты! ⠀ @zavaduk — ты сердце и двигатель всего этого величия! ⠀ И конечно же @kot_jenya !! О лучшем партнёре я и мечтать не могла… Ты талант и сила, которые я стремилась постоянно удваивать, и душой которых в опреленный момент стала @ganna_palamarchuk с бесконечной верой в нас!❤️❤️❤️
К слову, мы также рассказывали, как прошел финал шоу Танцы со звездами и кто боролся за главный приз.