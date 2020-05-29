Холостячка - Ксения Мишина

Украинская актриса театра и кино Ксения Мишина стала героиней нового проекта Холостячка и попытается найти свою любовь.

Шоу Холостяк с 2011 года стало одним из самых популярных проектов в Украине.

Скоро в эфире телеканала СТБ выйдет новый романтический проект — с женщиной в главной роли.

За сердце украинской актрисы будут бороться женихи из многих уголков Украины и за ее пределами. Некоторые из них — довольно состоятельные и влиятельные мужчины.

Производством проекта занимается команда под руководством директора студии StarLightProduction Анны Калины.

— Мы много лет хотели Холостячку, а когда в Крепостной появилась Мишина, я лично поняла, что этому проекту на СТБ – быть! За последние несколько лет Ксения стала главным открытием украинского кино, выиграла известный танцевальный проект, покорила сердца миллионов зрителей своей красотой, харизмой и ролями роковых женщин, – рассказывает Анна Калина.

Читайте: Главная героиня Крепостной: что известно о холостячке Ксении Мишиной

Первая украинская Холостячка признается, что построить отношения с мужчинами ей бывает непросто из-за того, что они видят в ней, в первую очередь, актрису.

— Когда мужчина узнает, что я актриса, его первая реакция: Ух ты, какая у тебя интересная профессия! Но как только этот мужчина начинает претендовать на меня как на женщину, появляются сложности в общении, ревность, недоверие моим словам и эмоциям: раз ты актриса – ты можешь, глядя в глаза, легко соврать, сыграть. Но я верю в то, что в ближайшем будущем обязательно встречу свою судьбу – уверенного самодостаточного мужчину, который воспримет мою профессию с интересом и будет не только наблюдать за моим карьерным ростом, но и всячески содействовать, – поделилась Ксения Мишина.

Напомним, в финале Холостяк 10 главный герой Максим выбрал Дашу Ульянову. Он подарил девушке кольцо и признался в чувствах.