В финале шоу Холостяк 10 главный герой Макс выбрал Дашу Ульянову.

Как сложилась их жизнь после проекта, читайте в нашем материале.

После завершения проекта счастливая пара вернулась обратно в Украину. Максу нужно было решить свои рабочие вопросы, а Даша поехала в Кривой Рог к родителям, чтобы, в частности, разделить радость победы в проекте.

— После финала я была счастлива, — вспоминает Даша.

Однако когда пара встретилась вновь, Макс рассказал Даше о своих интимных отношениях на проекте и сексе с другой участницей.

— Я хотел быть с ней честным.

Даша восприняла это как измену и поняла, что больше не может быть рядом с Максом.

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Кстати, победительница прошлого сезона Холостяк и жена главного героя Даша Квиткова не считает этот поступок предательством.

— Это было на проекте, и у Макса, фактически, тогда еще не было отношений с Дашей.

На данный момент Даша не готова говорить о каком восстановлении отношений.

Ранее мы писали, как развивались отношения Макса и Даши на проекте Холостяк 10 и почему девушку называли потенциальной победительницей.