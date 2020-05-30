PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / ТВ

Как развивались отношения Макса и Даши после проекта Холостяк

В финале шоу Холостяк 10 главный герой Макс выбрал Дашу Ульянову.

Как сложилась их жизнь после проекта, читайте в нашем материале.

После завершения проекта счастливая пара вернулась обратно в Украину. Максу нужно было решить свои рабочие вопросы, а Даша поехала в Кривой Рог к родителям, чтобы, в частности, разделить радость победы в проекте.

— После финала я была счастлива, — вспоминает Даша.

Однако когда пара встретилась вновь, Макс рассказал Даше о своих интимных отношениях на проекте и сексе с другой участницей.

— Я хотел быть с ней честным.

Даша восприняла это как измену и поняла, что больше не может быть рядом с Максом.

Читайте: Что постится победительница Холостяка в Instagram — горячие фото Даши

Кстати, победительница прошлого сезона Холостяк и жена главного героя Даша Квиткова не считает этот поступок предательством.

— Это было на проекте, и у Макса, фактически, тогда еще не было отношений с Дашей.

На данный момент Даша не готова говорить о каком восстановлении отношений.

Ранее мы писали, как развивались отношения Макса и Даши на проекте Холостяк 10 и почему девушку называли потенциальной победительницей.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка