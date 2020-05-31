Всемирный день блондинок — праздник молодой, но очень яркое. Его отмечают 31 мая ежегодно уже почти 20 лет.

По одной из версий, в США группа блондинок-юристов захотела избавиться от стереотипов о том, что они хуже мужчин в профессии.

Они хотели доказать, что блондинки не только красивые, но и умные.

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Однако по другой версии, отправной точкой стал фильм Блондинка в законе с Риз Уизерспун в главной роли. Премьера картины прошла незадолго до объявления праздника, 26 июня 2001 года.

Интересный факт, к 2202 году блондинов в мире может вообще не остаться, если тенденция не изменится. Исследователи отмечают, что в течение 50 лет количество блондинов сократилось с 49% до 14% от общей численности населения планеты.

Ко Всемирному дню блондинок Факты ICTV собрали самых красивых и талантливых блондинок мира.

Напомним, накануне еще одна талантливая блондинка Леди Гага презентовала альбом Chromatica, в который вошли 16 треков.