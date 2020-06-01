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Факты / Культура

Умер Мирослав Скорик: что известно о композиторе и лучшие произведения

1 июня стало известно о смерти одного из лучших украинских композиторов Мирослава Скорика.

В историю украинской музыкального исскуства он вошел как яркий представитель неофольклоризма.

Факты ICTV публикуют подборку известных музыкальных произведений и биографию Мирослава Скорика.

Биография Мирослава Скорика

Мирослав Скорик родился во Львове 13 июля 1938 в творческой семье: он был дальним родственником оперной певицы Соломии Крушельницкой.

В конце 1940-х годов большевики репрессировали и вывезли в Сибирь всю семью Скорика, однако именно там он начал учиться игре на фортепиано.

Разрешение на возвращение домой Скорики получают в 1955 году, и семнадцатилетний Мирослав вступает в львовскую консерваторию.

После этого он закончит аспирантуру консерватории им. П. Чайковского в Москве, начнет работать преподавателем кафедры теории музыки во Львове и станет самым юным членом Союза композиторов Украины.

  • 1964 — написание музыки к фильму Тени забытых предков С. Параджанова.
  • 1968 — переезд в Киев, преподавание в классе композиции.
  • 1973 — написание Карпатского концерта для оркестра, который будет собирать аншлаги во многих странах мира.
  • 1983 — написание Концерта для виолончели и симфонического оркестра, за который композитору вручат высшую награду того времени — Государственную премию Украины им. Т. Шевченко (1987).
  • 1983 — возвращение во Львов (избрание председателем львовского Союза композиторов Украины).
  • 1999 — получение членства в Академии искусств Украины.
  • 2006 — избрание председателем Союза композиторов Украины.

Самые известные произведения Мирослава Скорика

Гуцульский триптих

Благословенная мелодия

Карпатский концерт

 

О смерти Мирослава Скорика сообщил Анатолий Соловьяненко, главный режиссер Национальной оперы Украины им. Т. Шевченко. Композитор ушел из жизни на 82-м году. Причина смерти пока не разглашается.

За свою жизнь Мирослав Скорик написал десятки фортепианных, симфонических и музичнотеатральних произведений, музыку для фильмов и уникальное собрание романсов на произведения Тараса Шевченко.

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