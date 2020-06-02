Директор Vogue в Украине заявила, что на Донбассе гражданская война. Затем извинилась

Директор журнала Vogue Ukraine Юлия Пелипас ​​заявила о гражданской войне в Украине, когда комментировала акцию Blackout Tuesday.

Об этом она писала на своей странице в Instagram.

— У меня нет слов по поводу того, что происходит в этом мире. Мы являемся свидетелями гражданской войны в моей стране и это были самые болезненные события в нашей жизни. В эти дни я чувствую сомнения, правильно ли я приняла решение, дав жизнь двум человекам, которые появились на свет, ставший сумасшедшим. Мира, любви и терпения всем вам, — написала Пелипас на английском языке.

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Впоследствии она извинилась за то, что назвала агрессию РФ “гражданской войной”.

— Дорогие украинцы. Я допустила ошибку. Исправила ее. Это не моя гражданская позиция. Осознаю, насколько это ужасная ошибка. Приношу свои извинения, — написала директор украинского Vogue.

Акция #Blackout Tuesday

2 июня в сети запустили флешмоб Blackout Tuesday с поддержкой кампании по дискриминации из-за протестов, вспыхнувших после убийства в США чернокожего Джорджа Флойда.

В социальных сетях Twitter, Facebook, Instagram начали выкладывать черный квадрат в знак солидарности с погибшим и с призывами уменьшить уровень расизма.

Посты появились в аккаунтах певицы Рианны, моделей Беллы Хадид и Ким Кардашьян, актрисы Шэрон Стоун и других.

46-летний Джордж Флойд погиб 25 мая в городе Миннеаполисе в ходе полицейской операции. Один из полицейских зажал коленом ему шею при задержании.

Источник: Юлия Пелипас