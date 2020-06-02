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Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Фото полностью обнаженной Энистон продают ради борьбы с Covid-19

Голливудская звезда Дженнифер Энистон поддержала фотографа Марка Селигера после того, как стало известно, что он выставит на аукцион фото с обнаженной актрисой.

Деньги, вырученные от продажи снимка, пойдут на борьбу с коронавирусом.

На фото, снятом в 1995 году, полностью обнаженная Энистон смотрит на камеру. Селигер позаботился о том, чтобы все ее интимные места были хитро спрятаны.

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Для съемок Дженнифер сделала прическу своего юношеского образа из 90-х.

 

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Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Напомним, 11 февраля Энистон снялась в дерзкой фотосессии ко Дню рождения, который она отмечала в феврале. 51-летняя звезда принимала откровенные позы и не стеснялась крупных планов.

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