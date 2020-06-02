Холостячка: Александр Эллерт заполнил анкету

Сценарист студии Квартал 95 и участник Лиги cмеха Александр Эллерт принял решение поучаствовать в главном реалити-шоу страны — Холостячка.

Эллерт заполнил анкету и ждет решения от руководства проекта, поскольку кандидатуры еще утверждаются в рамках кастинга.

— Я решил – иду участвовать в шоу Холостячка. Мишина, встречай! Я иду в сезон, — сказал Эллерт.

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Александр Эллерт

Также он публиковал в соцсети забавные сторис с фотографиями Мишиной и дорисованным человечком.











Холостячка: за сердце Мишиной хочет побороться автор студии Квартал 95 / 3 фотографии

Эллерту 34 года и у него есть дочь. Кроме Квартала 95 и Лиги смеха, мужчина является профессиональным ведущим мероприятий.

29 мая украинская актриса театра и кино Ксения Мишина стала главной героиней нового проекта Холостячка. Женщине 30 лет и она воспитывает сына Платона.

Украинцы узнали о Мишиной после ролей в мелодраме Искушение и телесериале Крепостная.

Источник: Александр Эллерт

Фото: Александр Эллерт