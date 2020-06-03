Победительница шоу Холостяк Даша Ульянова ранее уже заявляла, что прибегала к изменениям внешности, в частности при подготовке к проекту.

Отчаянные поклонники девушки таки нашли ее снимки юных лет. Созерцая их, можно сделать вывод, что девушка точно увеличивала губы.

Однако этот факт Даша не скрывала и во время проекта, заявляя, что ценит естественную красоту, но ей хотелось иметь пухлые губы.

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Однако были ли и другие пластические вмешательства во внешность, Даша пока не комментирует.











Хотела пухлые губы: как победительница Холостяка выглядела до пластики / 3 фотографии

Даша на шоу Холостяк 2020

Макс Михайлюк в финале 10 сезона проекта Холостяк выбрал Дашу Ульянову. После окончания шоу пара разъехалась. Максим занимался своими делами, а Даша поехала к семье.

Все это время они переписывались, а когда пара таки встретилась, то это стало финалом отношений. Макс признался, что во время проекта имел интимную связь с одной из участниц. Измену Даша простить не смогла, поэтому пара рассталась.