Известная голливудская актриса Анджелина Джоли празднует свой 45 день рождения 4 июня. Она одна из самых красивых женщин в кинематографе, поэтому в своей биографии имеет много главных ролей в известных фильмах. Факты ICTV подготовили подборку лучших ролей Джоли в мировом кино.
Искательница приключений в Ларе Крофт: Расхитительнице гробниц.
Роль принесла актрисе звание секс-символа и огромную популярность. Ее героиня — умная, красивая, смертельно опасная и к тому же дочь лорда, способная приструнить самого жуткого злодея.
Лара Крофт — лучший подарок для геймеров всего мира. Фильм очеловечил образ идеальной женщины из компьютерной игры и тут создатели точно не промахнулись в выборе актрисы на главную роль.
Таинственная незнакомка в Туристе
Герой Джонни Деппа — обычный турист, которому по пути в Венецию встречается прекрасная незнакомка. Она одевается с безупречным вкусом, а ее манерам могут позавидовать особы голубых кровей. Незнакомка таинственно улыбается и затягивает туриста в водоворот событий.
Ему остается лишь недоумевать и любоваться очаровательной спутницей.
Наемная убийца в Мистер и Миссис Смит
Судьбоносный для бывших супругов фильм, с которого началась история всеми обожаемой пары. Бранджелина — так Энджи и Брэда ласково называют в прессе.
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В их первом совместном фильме бурлят нешуточные страсти: и ссоры, после которых дом разносится в щепки, и горячее примирение агентов, слишком долго скрывавших свои тайны друг от друга.
Бывшая танцовщица в Лазурном береге
Через 10 лет после Мистера и Миссис Смит Джоли и Питт снова встречаются на одной площадке. На этот раз картина почти полностью лишена комедийной составляющей и динамичности, зато изобилует красивыми кадрами с утонченной, элегантной Энджи.
Фильм о кризисе в отношениях, искренними мыслями о котором поделилась Анджелина — режиссер и сценарист картины.
Злая колдунья в Малефисенте
С красными губами и жуткими рогами Джоли открывается нам в новом свете. От зловещей красоты ее героини бегут мурашки по коже: образ роковой и завораживающий.
Малефисента — это свежий взгляд на историю о Спящей красавице, где зло не абсолютно: даже в разбитом сердце обозлившейся на весь мир женщины есть место для прощения и любви.
Что известно об Анджелине Джоли
Анджелина Джоли Питт — американская актриса, режиссер и посол доброй воли ООН.
Также она получила целый ряд премий: Оскар, три Золотых глобуса и две Премии Гильдии киноактеров США.
Ее дебют в кино состоялся в 1982 году в картине В поисках выхода, а первую славу принес фильм Джиа.
Актриса воспитывает шестерых детей.