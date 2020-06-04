Сотни мужчин готовы участвовать в проекте Холостячка с актрисой театра и кино, звездой сериала Крепостная Ксенией Мишиной, запуск которого анонсировал телеканал СТБ.

Одинокие мужчины из Украины и других стран заинтересовались проектом и начали присылать анкеты.

— Сразу после пост-шоу ночью мне посыпались личные сообщения и звонки от друзей. Не только из Украины, но и от тех, кто застрял в других странах. Писали, как попасть в проект, — рассказал ведущий Григорий Решетник, который имеет 10-летний опыт работы на проекте Холостяк.

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По словам ведущего, хорошо, что украинские одинокие мужчины смелые и инициативные. Все они разного возраста и работают в различных сферах.

Ведущий не скрывает волнения, ведь Холостячка — совершенно новый проект. Первый сезон, комментирует он, самый сложный.

После 10 сезонов проекта Холостяк, где красавицы боролись за сердце одинокого мужчины, канал СТБ анонсировал подобный проект Холостячка, где неженатые украинцы будут сражать за руку женщины.

Героиней шоу стала актриса Ксения Мишина. Актрисе 30 лет, у нее есть сын Платон.

Сейчас проходит кастинг мужчин, которые будут бороться за ее сердце. Всех желающих приглашают заполнить анкету.