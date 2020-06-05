Умер народный артист Российской Федерации Михаил Кокшенов.

Об этом стало известно 5 июня от поэтессы Любовь Воропаевой.

Актер Михаил Кокшенов умер на 83 году жизни.

Наиболее известные фильмы с его участием: Спортлото-82, Не может быть, Самая обаятельная и привлекательная, Золотой теленок.

В 90-тые годы сам начал заниматься созданием кинолент, в результате чего почти перестал сниматься в фильмах других режиссеров.

После своих первых фильмов — Российский бизнес, Русский счет и Российское чудо, Михаил Кокшенов снял еще 12 картин, но ни одна из них не получила зрительского признания.

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Биография Михаила Кокшенова

Российский актер родился 16 сентября 1936 года в Москве.

В 1957 году окончил Московский индустриальный техникум и начал работать инженером управления Главнефтьрудпром.

В 1963 году окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина. После чего работал на сцене Академического театра имени Владимира Маяковского. В 1966 году перешел в Московский театр миниатюр и начал сниматься в кино.

В 1974 году перешел в Театр-студию киноактера.

Кокшенов снялся в более чем 100 фильмах, в которых играл крестьян или комических персонажей.

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Российский актер был женат трижды. В первом браке у него родилась дочь Алевтина, которой сейчас 33 года.

Со второй женой Кокшенов прожил почти 20 лет. На третьей он женился в 2010 году.

В 2017 году он был госпитализирован в больницу с инсультом. А в января 2018 года выписан из больницы. Умер после длительного лечения в реабилитационном центре Подмосковья.

Недавно во Франции умер актер Мишель Пикколи. Знаменитый актер театра и кино, сценарист и кинорежиссер скончался 12 мая в возрасте 94 лет.

Впервые Пикколи появился на экране в начале 50-х годов. За свою карьеру он получил награды Каннского и Берлинского фестивалей, несколько Сезаров и другие награды.

Французский актер снимался в фильмах известных режиссеров — Альфреда Хичкока, Луиса Бунюэля, Коста-Гавраса и Жан-Люка Годара.