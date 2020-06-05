Певица MARUV (Анна Корсун) выпустила новую англоязычную композицию I Want You.
Все фанаты могут прослушать ее на официальном YouTube-канале звезды.
Композицию MARUV создала вместе с коллегой Boosin. Ранее они совместно выпустили взорвавшую сеть песню Drunk Groove. Музыкант написал музыку для нового трека.
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Песню MARUV сопроводила своими изображениями в стиле поп-арт.
Аудитория позитивно восприняла новую композицию и засыпала певицу комплиментами. Поклонники с нетерпением ждут клип, который, по их мнению, будет не менее взрывным.
Украинская певица MARUV регулярно радует фанатов плодами своего творчества. Она одновременно ведет два проекта.
К слову, в марте второй проект певицы MARUV Shlakoblochina выпустила песню Самолетная.
Эта композиция войдет в мини-альбом Fatality.