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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

I Want You: MARUV порадовала поклонников новым треком

Певица MARUV (Анна Корсун) выпустила новую англоязычную композицию I Want You.

Все фанаты могут прослушать ее на официальном YouTube-канале звезды.

Композицию MARUV создала вместе с коллегой Boosin. Ранее они совместно выпустили взорвавшую сеть песню Drunk Groove. Музыкант написал музыку для нового трека.

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Песню MARUV сопроводила своими изображениями в стиле поп-арт.

Аудитория позитивно восприняла новую композицию и засыпала певицу комплиментами. Поклонники с нетерпением ждут клип, который, по их мнению, будет не менее взрывным.

Украинская певица MARUV регулярно радует фанатов плодами своего творчества. Она одновременно ведет два проекта.

К слову, в марте второй проект певицы MARUV Shlakoblochina выпустила песню Самолетная.

Эта композиция войдет в мини-альбом Fatality.

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