Певица MARUV (Анна Корсун) выпустила новую англоязычную композицию I Want You.

Все фанаты могут прослушать ее на официальном YouTube-канале звезды.

Композицию MARUV создала вместе с коллегой Boosin. Ранее они совместно выпустили взорвавшую сеть песню Drunk Groove. Музыкант написал музыку для нового трека.

Читайте: MARUV не смогла выехать из России и ответила хейтерам

Песню MARUV сопроводила своими изображениями в стиле поп-арт.

Аудитория позитивно восприняла новую композицию и засыпала певицу комплиментами. Поклонники с нетерпением ждут клип, который, по их мнению, будет не менее взрывным.

Украинская певица MARUV регулярно радует фанатов плодами своего творчества. Она одновременно ведет два проекта.

К слову, в марте второй проект певицы MARUV Shlakoblochina выпустила песню Самолетная.

Эта композиция войдет в мини-альбом Fatality.