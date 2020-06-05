Журнал Forbes обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей в 2020 году.

Самой богатой знаменитостью в 2020 году стала американская бизнес-леди Кайли Дженнер.

За прошлый год она заработала $590 млн, из которых $540 ей принесла продажа 51% компании Kylie Cosmetics.

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На втором месте музыкант Канье Уэст. Он заработал $170 млн. Больше всего дохода ему принес бренд кроссовок Yeezy.

Рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей:

Бизнес-леди Кайли Дженнер – $590 млн. Музыкант Канье Уэст – $170 млн. Теннисист Роджер Федерер – $106 млн. Футболист Криштиану Роналду — $105 млн. Футболист Лионель Месси — $104 млн. Актер Тайлер Перри — $97 млн. Футболист Неймар — $96 млн. Телеведущий Говард Стерн — $90 млн. Баскетболист Леброн Джеймс — $88 млн. Актер Дуэйн Джонсон — $87 млн.

Кайли Дженнер не миллиардер — Forbes

Ранее журнал Forbes назвал Кайли Дженнер самой молодой миллиардершей, однако впоследствии лишил ее этого статуса.

Специалисты Forbes отметили, что Дженнер раздувала масштаб и успех своего бизнеса.

После пересчета оказалось, что ее состояние меньше $900 млн.