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Кайли Дженнер и ее $590 млн возглавили рейтинг Forbes

Журнал Forbes обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей в 2020 году.

Самой богатой знаменитостью в 2020 году стала американская бизнес-леди Кайли Дженнер.

За прошлый год она заработала $590 млн, из которых $540 ей принесла продажа 51% компании Kylie Cosmetics.

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На втором месте музыкант Канье Уэст. Он заработал $170 млн. Больше всего дохода ему принес бренд кроссовок Yeezy.

Рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей:

  1. Бизнес-леди Кайли Дженнер – $590 млн.
  2. Музыкант Канье Уэст – $170 млн.
  3. Теннисист Роджер Федерер – $106 млн.
  4. Футболист Криштиану Роналду — $105 млн.
  5. Футболист Лионель Месси — $104 млн.
  6. Актер Тайлер Перри — $97 млн.
  7. Футболист Неймар — $96 млн.
  8. Телеведущий Говард Стерн — $90 млн.
  9. Баскетболист Леброн Джеймс — $88 млн.
  10. Актер Дуэйн Джонсон — $87 млн.

Кайли Дженнер не миллиардер — Forbes

Ранее журнал Forbes назвал Кайли Дженнер самой молодой миллиардершей, однако впоследствии лишил ее этого статуса.

Специалисты Forbes отметили, что Дженнер раздувала масштаб и успех своего бизнеса.

После пересчета оказалось, что ее состояние меньше $900 млн.

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