Умер известный советский и российский актер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года.

Печальную новость сообщила его близкая подруга, поэтесса Любовь Воропаева. Потом это подтвердила и жена актера, но причину смерти называть отказалась.

В 2017 году Михаил Кокшенов перенес инсульт, поскольку имел серьезные проблемы с сердцем.

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Кто такой Михаил Кокшенов

Актер родился в 1936 году в Москве. Окончил Театральное училище им. Щукина.

Среди с амых известных фильмов с участием Михаила Кокшенова — Спортлото-82, Золотой теленок, Самая обаятельная и привлекательная, Не может быть !, Женя, Женечка и Катюша и многие другие.

Актера очень любил один из самых талантливых советских режиссеров Леонид Гайдай.

В 1983 году получил звание заслуженного артиста РСФСР.

После распада СССР продолжил актерскую карьеру, совмещая с написанием сценариев и режиссурой.

Снимался во многих эпизодах детского юмористического шоу Ералаш.