На 84-м году жизни скончался народный артист РФ Михаил Кокшенов.

Артист снимался во многих известных фильмах, а известный советский режиссер Леонид Гайдай называл Кокшенова одним из самых талантливых актеров.

Факты ICTV публикуют подборку советских фильмов с Михаилом Кокшенов.

Золотой теленок

Роль — секретарь

Фильм является продолжением приключений Остапа Бендера, главного героя фильма Двенадцать стульев. Карикатурные события ленты происходят на фоне 1930-х годов в Советском Союзе.

Спортлото-82

Роль — Степан, компаньон Сан Саныча

Одна из лучших приключенческих комедий Леонида Гайдая. В центре ленты — выигрышный лоторейный билет, который случайно затерялся в поезде, где ехала компания советских работников.

Не может быть

Роль — сосед Софии

Известная советским зрителям экранизация комедийных новелл Михаила Зощенко, которая состоит из трех частей: Преступление и наказание, Забавная приключение и Свадебная событие. Михаил Кокшенов снялся во второй части.

Самая обаятельная и привлекательная

Роль — Алексей Пряхин

Романтическая комедия Геральда Баженова, в которой рассказывается о компании девушек, которые искали надежные методы для соблазнения мужчин. Мораль фильма — счастья не нужно искать, обычно оно ближе, чем кажется.

Женя, Женечка и Катюша

Роль — гвардии ефрейтор Захар Косых

Военный советский фильм, в центре которого изображена история любви юноши Жени Колышкина и советской связной Жени Земляникина.

О смерти актера Михаила Кокшенова стало известно 5 июня. Об этом сообщила его близкая подруга, поэтесса Любовь Воропаева.