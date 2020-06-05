Победительницей шоу Холостяк в 10 сезоне стала Даша Ульянова, однако сейчас она не вместе с главным героем Максом Михайлюком. Несмотря на это, девушка не жалеет, что приняла участие в проекте. Об этом и о много другом она рассказала в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV.

— О том, что я пошла на проект, я не жалею и никогда не пожалею. Я получила колоссальный опыт. Я приобрела массу ярких эмоций, впечатлений. Я вообще ничего не потеряла, а только приобрела, — отметила Даша.

Также она добавила, что и в дальнейшем хотела бы связать свою жизнь с телевидением.

— Я пока не знаю, кем конкретно — телеведущей или кем-то еще, но мне было бы это очень интересно. Я бы с удовольствием это попробовала, — рассказывает девушка.

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Она поделилась, что с некоторыми участницами дружила, однако пока шоу Холостяк не вышло в эфир, где она увидела комментарии девушек о ней.

— После проекта я поддерживала достаточно тесную связь с некоторыми участницами. Но когда я услышала некоторые комментарии во время эфиров в свой адрес, то меня это настораживало. Все равно каждая бы хотела оказаться на моем месте, поэтому я ближе к финалу уже дистанцировалась от всех.Поддерживаю связь, общаюсь, но не более. Настоящей дружбы я не приобрела на проекте, — отметила Даша Ульянова.

Накануне в СМИ появились сообщения, что девушка делала пластику. Даша й ранее заявляла, что губы увеличивала, но не более. По ее словам, нет ничего плохого в пластической хирургии, если кто-то хочет себя немного изменить.

— Я никогда ничего не делала, кроме губ. Я одобряю пластику, если честно. Это выбор каждого. Если девушку что-то не устраивает, если она хочет в себе что-то поменять. Я не готова всех агитировать, но если хочет девушка что-то изменить, то почему нет, — отмечает Даша.

Кроме того, девушка поделилась своими переживаниями поводу интимной связи Макса с другой участницей.

— Если говорить конкретно об этой ситуации, то я ее воспринимаю не как измену, а как предательство. Потому что в моем представлении мы были парой еще после знакомства с моей семьей. Я говорила ему, что влюблена. Я уже проходила в своей жизни через измену и обнулиться сейчас, сказать: “Окей, забыли, идем дальше” я не могу, — рассказывает Ульянова.

Также она добавила, что он не пытался ее вернуть какими-то грандиозными поступками.

— Та мне, если честно, это уже не нужно. Я этим переболела, это все уже отлегло, — отметила Даша.

К слову, кольцо, которое она получила от Макса Михайлюка в финале, носит как украшение.

— Это такая память. Я его раньше не носила, а сейчас ношу. Как украшение, а не как талисман. Но это кольцо мне стоило стольких нервов, что сдать в ломбард точно не вариант (смеется), — поделилась победительница Холостяка.

Она также рассказала, что сейчас отношений у нее нет, но желающих побороться за ее сердце очень много.

— Отношений нет, а поклонники есть. Поклонников масса, что меня очень радует и вдохновляет, — добавила Даша Ульянова.

Даша Ульянова на шоу Холостяк 2020

Даша Ульянова — мастер спорта по художественной гимнастике, родом девушка из Кривого Рога. В 23 года она решила найти свою любовь на шоу. Даша стала победительницей реалити Холостяк, получив заветное кольцо от главного героя Макса Михайлюка, но отношения пары продлились не долго.

Когда съемки шоу закончились, то пара разъехалась: Макс по своим делам, а Даша к родителям, все время, когда не виделись, они переписывались. Когда пара таки встретилась, то Макс рассказал Даше, что во время шоу у него были интимные отношения с другой участницей. Девушка такой поступок расценила как предательство и не захотела продолжать отношения.

Евгения Шапоренко