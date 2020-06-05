Шоу-бизнес на карантине: как коронакризис повлияет на знаменитостей

Концерты в Украине в 2020 году могут разрешить, но обсуждение этого вопроса начнется не раньше 22 июня.

-Исходя из нашего постановления по карантину на территории страны, который продлен до 22 июня, проведение массовых мероприятий не предусмотрено на тех этапах, которые у нас есть сегодня, или том этапе, который у нас будет с 1 июня или после 10 июня. Мы можем об этом говорить ближе к 22 июня — как, каким образом можно разрешить крупные мероприятия, в какие сроки и при каких условиях, — заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Поэтому еще минимум месяц украинцы будут оставаться даже без камерных концертов.

Однако не стоит отрицать тот факт, что карантин особым образом коснулся и шоу-бизнеса. Хотя украинские артисты не отчаиваются и упорно трудятся в студиях, дабы после презентовать своим фанам качественный, новый материал.

— Мы, как и другие артисты, ждем плана правительства по выходу из карантина для нашей сферы. Затем, когда будут четкие указания, сможем что-то организовывать. Нам повезло, что на весну и осень мы не планировали туров, — рассказала Фактам ICTV фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.

Тур рок-группы запланирован на 2021-2022 года, в том числе и главный вызов для коллектива — концерт на НСК Олимпийский.

— Как только разрешат концерты, мы будем следовать общим тенденциям. В конце концов, есть пару сотен людей в Украине, у которых на эту тему болит голова, и они будут при первой возможности реагировать, мы подтянемся, — отмечает продюсер JAMALA, LAUD, ANAMUN, CEO Enjoy! Media Игорь Тарнопольский.

Лидер группы Друга ріка Валерий Харчишин надеется, что уже к середине лета разрешат проводить камерные выступления.

В свою очередь одна из самых масштабных площадок ВДНГ во все оружие, однако в 2020 там уже не состоится фестиваль Atlas Weekend.

— Мы готовы к этому уже завтра. И если работа парковой деятельности уже восстанавливается, то с нашей основной — выставочной деятельностью — все гораздо сложнее. Если проведение массовых мероприятий (хотя бы под открытым небом) нам разрешат в июне или июле, то полноценно встать на ноги ВДНГ сможет не раньше, чем через год. А если запрет продлят до конца года, то на восстановление уйдет не менее двух лет, — рассказывает генеральный директор Национального комплекса Экспоцентр Украины (ВДНГ) Евгений Мушкин.

Как шоу-бизнес планирует возобновляться после кризиса

Группу The Hardkiss карантин подтолкнул закончить ряд работ, в том числе новый альбом, документальный фильм о акустическом туре, выпустить CD и винил. К слову, коллектив даже успел представить сингл Гора.

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— Все время на карантине мы занимались работой над новым альбомом, релиз которого мы пообещали нашим слушателям на начало 2021 года. Поэтому уже сейчас написаны все песни. Сейчас мы дорабатываем тексты, мелодии. Мы их записываем, занимаемся аранжировкой, сведением. Это довольно кропотливая работа, — рассказывает Юлия Санина.

Продюсер Игорь Тарнопольский уверен, что сфере нужно перестать сосредотачиваться на кризисе, а лучше перейти к новой модели ведения бизнеса.

— Думаю, что мы оказались в новой реальности и мы перестали выходить из кризиса, а скорее переходим к новой модели взаимодействия, менее уязвимой и чувствительной к изменениям внешних обстоятельств. Мы развиваем то, на что точно пандемия не повлияла и дальше будет расти. Вся диджитал часть (стриминг, социальные сети, монетизацию) синхронизируется с маркетингом для брендов артистов. Концерты появятся не скоро, и от нас это не зависит, — отмечает Тарнопольский.

Выживут только сильнейшие — как украинская музыка изменится после коронакризиса

По словам продюсера Игоря Тарнопольского, индимузыканты, которые не могли собрать площадки, занимаясь этим по призванию, только окрепнут.

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— Таким образом, может произойти соединение их действительности с обще-социальными проблемами. Вспомните, какая была сила воздействия на социум у Цоя или Гребенщикова, когда они работали кочегарами в питерских котельных. Для успешной нишевой музыки будет все также, как и со всей экономикой, “зависит от средний температуры по палате”: немного рекламы, стриминга и монетизации, небольшие концерты, и протянут до новой фазы роста, — отмечает Тарнопольский.

Он добавил, что с большими проектами дела будут обстоять несколько иначе, ведь за ними стоят продюсеры, команды, они усилены финансовыми и медиа ресурсами. Их неизбежно ждет ряд метаморфоз.

— Обмен ключевыми специалистами, через увольнения, снижение зарплат. Смена стратегий и выбор ключевых направлений для развития. По большому счету стратегия развития — это прежде всего видение и понимание ситуации плюс количество и качество проделанной работы. Так или иначе, будет происходить небольшой передел рынка. В украинских масштабах не думаю, что это приведет к кардинальным изменениям, которые будут видны, — рассказывает продюсер.

Солистка The Hardkiss Юлия Санина заявила, что любой кризис — это испытание, а коронавирус это сочетание еще и с экономическими трудностями, которые будут только усугубляться.

— Это огромное испытание для деятелей культуры. В нашей стране культура это последнее, на что обращают внимание. Так как существует более насущные вопросы, которые требуют решения, в частности медицина. Некий минимум, который нужен для выживания, — отметила певица.

Она добавила, что люди будут продолжать ходить на концерты, потому что им нужно как-то организовывать свой досуг, но это будет очень выборочно.

— Люди будут ходить только на тех исполнителей, которые им на самом деле очень нравятся, на которые они действительно хотят потратить деньги, которые могут устроить им шоу. Если, условно, раньше люди могли пойти на 3-4 концерта в год, то сейчас на один, но самый лучший. Поэтому на своих позициях останутся только сильнейшие артисты, музыканты разных жанров, но только сильнейшие и самые достойные, — подчеркнула Санина.

Гендиректор Евгений Мушкин также убежден, что после кризиса не у всех артистов будут ресурсы, чтобы продолжить свою карьеру.

— Я считаю, что после завершения карантина нас ждет жесткая конкуренция между участниками событийного рынка. В результате отрасль потеряет от 20 до 40% игроков. Это негативная сторона истории. Положительный — такие потрясения всегда ведут к рождению нового. Думаю, за два года мы увидим новые проекты в шоу-бизнесе в частности, — отметил Мушкин.

Украинский шоу-бизнес на карантине

Украинский шоу-бизнес сразу ощутил на себе карантинные ограничения, ведь одним из первых требований властей был запрет на массовые мероприятия, в частности концерты, фестивали и т. д. А это львиная доля работы для артистов, поэтому и заработки резко упали. Стоит отметить, что на сцене мы видим артиста или группу, но за их спинами стоят целые команды профессионалов.

Как карантин изменил творческую индустрию и почему, как раньше, уже не будет — читайте в материале Фактов ICTV.

Евгения Шапоренко