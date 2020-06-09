Atlas Weekend 2021: организаторы назвали первого хедлайнера

Организаторы Atlas Weekend 2021 анонсировали первого хедлайнера фестиваля — группу Twenty One Pilots.

Об этом говорится на официальном сайте мероприятия.

Другие хедлайнеры Atlas Weekend 2021 станут известны позже.

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Кто такие Twenty One Pilots

Twenty One Pilots — американский дуэт, состоящий из Тайлера Джозефа и Джоша Дана. С 2009 года группа записала 5 студийных альбомов. Одной из самых известных работ дуэта стал трек Stressed Out (2015).

Стиль музыки группы — необычное сочетание электронных клавиш, барабанов, иногда укулеле и бас-гитары. Сами исполнители описывают свой жанр как инди-поп или альтернативный хип-хоп, часто с нотками регги.

В рамках Atlas Weekend 2021 Twenty One Pilots появятся на сцене в пятницу, 9 июля.

Коронавирус меняет планы

Долгожданный Atlas Weekend 2020 должен был пройти 7-12 июля в Киеве на ВДНХ. До начала пандемии коронавируса организаторы уже объявили четырех хедлайнеров.

Кроме дуэта Twenty One Pilots, в Украину должны были приехать Placebo, ASAP Rocky и ALT-J.

Когда стало понятно, что Covid-19 — это надолго, организаторы приняли решение перенести фестиваль в 2021. Фестиваль Atlas Weekend-2021 запланирован на 6-11 июля.

Источник: Atlas Weekend

Фото: twentyonepilots