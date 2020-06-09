Холостяк 10 сезона проекта Макс Михайлюк признался, что у него был секс в самолете, но только когда он был пассажиром.

Также он добавил, что к сексу на первом свидании относится нормально и он у него был. По его словам, в большинстве случаев девушки уверены, что секс на первом свидании не приведет к серьезным отношениям.

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— Такой стереотип есть, и я не знаю почему. Мне кажется, если люди друг другу понравились и это произошло, на следующий день они меньше друг другу нравиться не станут. Если они понравились и это произойдет завтра, ситуация тоже не изменится. А если они друг другу не нравятся, тогда и особого желания не будет вообще, чтобы секс был, — сказал Макс Михайлюк.

В финале 10 сезона проекта Холостяк Макс Михайлюк выбрал Дашу Ульянову, однако после окончания шоу пара разъехалась.

Все это время они переписывались, а когда пара таки встретилась, Макс признался, что во время проекта имел интимную связь с одной из участниц.