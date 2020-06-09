Известный американский телеведущий канала CNN Крис Куомо попал на видео в Instagram обнаженным.

Его жена Кристина поделилась с подписчиками видео, на котором занимается йогой. Однако на фоне зрители увидели ее мужа, который проходил мимо за окном полностью обнаженным.

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На изображениях видно спортивного мужчину, его обнаженное тело частично перекрыто колонной.

Несмотря на то, что видео пара сразу же удалила, скриншоты мгновенно разлетелись по всему интернету. У Кристины более 123 тыс. подписчиков в Instagram.

Ведущий Крис Куомо и его жена никак не комментируют этот инцидент.











Обнаженный телеведущий случайно появился на видео жены в Instagram / 3 фотографии

В апреле 2020 года американский телеведущий Крис Куомо переболел коронавирусом. Однако в мае он сказал, что чувствует себя еще не выздоровевшим окончательно.

На берегу розового озера в Крыму разделась и опубликовала фото и 41-летняя Любовь Толкалина. Тогда на актрису обрушился шквал критики от ее подписчиков в Intagram. Фото было выложено 22 января, но страсти в соцсети не утихают до сих пор.