Холостяк Макс Михайлюк рассказал, что негативно относиться к пластической хирургии, когда под нож ложатся красивые от природы девушки.

— Мне вот почему-то сейчас Кристина вспомнилась. Вопрос к хирургам, которые берутся за таких красивых от природы девушек. Она, ей всего 23 года. Хирургам, которые берутся за таких девушек нужно руки отрывать. Я не понимаю, что в ней нужно менять. Молодая, красивая девушка, — отметил Макс Михайлюк.

По его словам, в таких ситуациях сначала нужно разобраться нет ли у человека психологических трудностей.

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— Возможно у нее моральное состояние не в порядке, если она видит в себе что-то не то. Сначала нужно разобраться с этим, а потом ложиться под нож, — рассказывает Холостяк.

Он уверен, что если бы хирурги относились к этому вопросу серьезней, то было меньше операций, в частности неудачных.

Он также добавил, что ранее тоже имел определенный комплекс из-за роста.

— Мне нравились высокие девушки и я хотел вырасти. Поэтому я постоянно занимался на турниках, — рассказал Михайлюк.

Даша Ульянова о пластике

Победительница 10 сезона шоу Холостяк Даша Ульянова в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV рассказала, что она только увеличила губы. Однако она поддерживает девушек, которые хотят что-то в себе изменить с помощью пластической хирургии.

Также Даша Ульянова рассказала об измене Макса Михайлюка, поклонниках и карьере на телевидение — читайте в материале Фактов ICTV.