Группа Gorillaz представила трек Friday 13th, который был записан в сотрудничестве с лондонским рэпером Octavian.

Кроме этого они сразу и выложили клип на песню.

Режиссером ролика выступил Джейми Хьюлетт — один из основателей Gorillaz и создатель мультипликационных образов участников коллектива.

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Судя по комментариям под клипом, поклонники очень ждали новый трек от любимой группы.

Шоу Song Machine

Трек стал четвертым эпизодом YouTube-шоу Song Machine, запущенного в январе.

Song Machine — это серия синглов и музыкальных клипов, выпущенных в 2020 году британской виртуальной группой Gorilla.

Первый эпизод вышел 30 января 2020 года, а всего их будет 13 на протяжении года.