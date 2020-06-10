Певец Виктор Павлик женился на своей невесте Екатерине Репяховой 29 мая, но объявили влюбленные об этом только 10 июня.

— 29 мая мы стали мужем и женой. Вот уже 12 дней, — сообщила Репяхова в Instagram. В ответ на пост посыпались поздравления от поклонников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Репяхова Катя (@repyahovakate) 10 Июн 2020 в 9:02 PDT

Молодая избранница Павлика объяснила, что влюбленные хотели провести этот день вдвоем в спокойной атмосфере.

— Не было никакого официоза, не было людей. У Виктора уже есть в ЗАГСе связи после развода, — пошутила Репяхова, рассказывая о процедуре регистрации брака в одном из интервью на YouTube.

Перенесенная свадьба

Свадьбу Павлика с Репяховою перенесли с 10 июня на август из-за пандемии коронавируса.

На церемонию в Днепре супруги планируют пригласить от 50 до 80 гостей. В то же время коллег по шоу-бизнесу на свадьбе не будет, потому что “нужно тогда звать всех”, признался Павлик.

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История любви

В прошлом году Виктор Павлик развелся со своей женой Ларисой и сделал предложение на 29 лет младшей себя Репяховий, которая является концертным директором звезды.

Влюбленные признались, что до помолвки имели отношения почти четыре года, но скрывали их.