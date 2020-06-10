Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер от тяжелой формы Covid-19. Ему было 78 лет.

Трушкина госпитализировали около месяца назад с диагнозом коронавирус.

Сатирик провел в реанимации три недели. Болезнь протекала в тяжелой форме, и писатель был подключен к ИВЛ. 9 июня его состояние ухудшилось.

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У писателя остались жена и дочь.

Кто такой Анатолий Трушкин

Анатолий Трушкин является автором 10 книг. Также он написал сценарии для трех сериалов. Его юмористические рассказы были основой для нескольких серий популярного сериала Ералаш.

Трушкин писал юмористические рассказы, с которыми выступали самые популярные артисты жанра. В частности, Роман Карцев, Михаил Евдокимов, Ефим Шифрин, Клара Новикова, Владимир Винокур и Ян Арлазоров.

Источник: Комсомольская правда