Популярную украинскую многосерийную драму Крепостная впервые приобрел испанский телеканал Divinity. Пермьера состоится летом. Ранее на испанском канале E-Energy состоялся показ детективного сериала Нюхачи.

Премьера первого сезона Крепостной состоялась весной в 2019 году в Украине на канале СТБ. Два сезона сериала установили сразу несколько рекордов по доле, став лучшим сериалом среди украинских телеканалов за последние 6 лет.

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Сериал Крепостная также увидят в Грузии, Болгарии, Чехии, Японии, Канаде, России, Польше, Казахстане, Венгрии, Беларуси, Эстонии, в странах бывшей Югославии, Словакии, Латинской Америке, Македонии, Хорватии, Молдавии и Канаде.

— Мы очень рады, что многосерийная украинская костюмированная драма захватывает зрителей во всем мире, ведь это довольно сложный жанр. Приятно доказывать, что популярностью радуются отечественные проекты самых разных форматов. Надеемся, что испанские зрители также высоко оценят Крепостную и следить за сложной судьбой главной героини так же пристально, как зрители Украины или Польши, — комментирует Евгений Драчев, менеджер по международным продажам FILM.UA Distribution.

Кроме того, крепостные размещен на популярном VOD-сервисе Amazon Prime, где его могут посмотреть зрители с территории Северной Америки.

Сотни мужчин готовы участвовать в проекте Холостячка с актрисой театра и кино, звездой сериала Крепостная Ксенией Мишиной, запуск которого анонсировал телеканал СТБ.